Pasajero relata cómo se salvó de morir en el choque de bus en Vía Evitamiento

Las autoridades continúan con las investigaciones del accidente que dejó dos personas fallecidas y nueve heridos tras el choque de un bus en la Vía Evitamiento, ocurrido la mañana de este jueves en el distrito de Ate.



En horas de la tarde se conoció que el conductor, identificado como Martín Alejandro Effio Dávila y que no contaba con licencia de conducir, fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente será derivado a la División de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional.



A la comisaría de Salamanca acudieron familiares de los heridos y de una de las víctimas mortales. Un allegado de uno de los jóvenes afectados indicó que no tienen los recursos suficientes para cubrir los gastos médicos, por lo que exigieron apoyo urgente, ya que su estado de salud es crítico.



Algunos de los heridos conversaron con la prensa y relataron lo sucedido. Uno de los pasajeros, que estuvo a punto de ser alcanzado por la valla metálica que atravesó el bus, señaló que logró salvarse al agacharse segundos antes del impacto. El hombre sufrió cortes en la cabeza, pero ya fue dado de alta.



FAMILIAS DESESPERADAS POR LOS GASTOS



Entre los heridos graves se encuentra un estudiante universitario identificado como Emerson Joel Vergara Marín de 18 años, quine terminó con una fractura expuesta y permanece hospitalizado en estado crítico. Estoy haciendo la denuncia para que activen el SOAT y atiendan a mi sobrino, declaró su tía.



Los familiares se encuentran angustiados porque no logran encontrar una solución para cubrir los gastos en hospitales y clínicas, ya que no reciben la orientación adecuada. Señalaron que, en un inicio, se les exigió dinero para atender a los heridos, motivo por el cual acudieron a la comisaría para solicitar la cobertura del SOAT.





