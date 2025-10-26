GRABADO el 26-10-2025

Entérate de todas las noticias en la Rotativa del Aire.



Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 26/10/2025 ADNRPP.

Señor de los Milagros realiza recorrido en el 'Nazareno Móvil' hacia el Callao ShortRPP.

¿Habrá voto digital en las elecciones 2026? El JNE responde ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 26/10/2025.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 26/10/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Incendio en el centro de Lima: Mario Casaretto explica qué ocurrió y cómo actuaron los bomberos.

Jóvenes marchan por justicia y cambios en el país RPPDESPACHO.

Renzo Reggiardo se pronuncia tras incendio en el Centro de Lima RPPDESPACHO.

Marcha de la Generación Z en Lima: protestas tras muerte de Eduardo Ruiz RPPESPECIALES.

Incendio en jirón Huanta: fuego consume galería y causa alarma en el centro de Lima RPPDESPACHO.

José Baella apoya a Magallanes: No hubo intención de matar RPPDESPACHO.

Incendio de gran magnitud en jirón Huanta, Cercado de Lima Noticias Perú RPPESPECIALES.

Debemos proteger a nuestros policías: exministro Santiváñez respalda a Magallanes RPPDESPACHO.

Defensa de Magallanes acusa irregularidades en la investigación RPPDESPACHO.

