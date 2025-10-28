GRABADO el 28-10-2025

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 28/10/2025 FCCRPP

EnVivo Fútbol Como Cancha con Alan Diez, Jesús "El Tanke", Andrea Closa y Juan Carlos Ortecho.

EnVivo FÚTBOL COMO CANCHA 28 DE OCTUBRE de 2025

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
https://instagram.com/rppnoticias Instagram
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
https://tiktok.com/rppnoticias TikTok
Hilos https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO UNIVERSITARIO: ¿CUÁNTO DINERO SUMA UNIVERSITARIO TRAS SU TRICAMPEONATO? 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 28/10/2025 FCCRPP.

SANTOS BRAVOS: la PRIMERA boyband LATINA hecha con la metodología KPOP RPPMUNDO.

¿Constantes cambios en el MEF, PROINVERSIÓN, SUNAT y PETROPERÚ causan riesgos? RPPESPECIALES.

EN VIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 28/10/2025.

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 28/10/2025.

ENVIVO LAS NOTICIAS 28/10/2025 NOTICIASRPP.

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 28/10/2025 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 28/10/25 CONEXIONRPP.

"TENEMOS UN GRAN GRUPO" Pérez Guedes y cómo se VIVIÓ el TRICAMPEONATO de la 'U' FCCRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 28/10/2025 NEGOCIOSRPP.

ENVIVO IRL DESDE GAMARRA: BUSCAMOS DISFRAZ PARA HALLOWEEN MuchaModa.

TRUMP contra PETRO y MADURO: crece la tensión entre EE.UU., Colombia y Venezuela RPPMUNDO.

¿Qué dijo la ministra Gutiérrez sobre el caso de Lucinda Vásquez? ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 28/10/2025 ROTATIVARPP.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO UNIVERSITARIO: ¿CUÁNTO DINERO SUMA UNIVERSITARIO TRAS SU TRICAMPEONATO? 3ENCANCHA

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 28/10/2025 FCCRPP

video

SANTOS BRAVOS: la PRIMERA boyband LATINA hecha con la metodología KPOP RPPMUNDO

video

¿Constantes cambios en el MEF, PROINVERSIÓN, SUNAT y PETROPERÚ causan riesgos? RPPESPECIALES

video

EN VIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 28/10/2025

video

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 28/10/2025

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 28/10/2025 NOTICIASRPP

video

EN VIVOLAS COSAS COMO SON 28/10/2025 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 28/10/25 CONEXIONRPP

video

"TENEMOS UN GRAN GRUPO" Pérez Guedes y cómo se VIVIÓ el TRICAMPEONATO de la 'U' FCCRPP

video

ENVIVO NEGOCIOS 360 28/10/2025 NEGOCIOSRPP

video

ENVIVO IRL DESDE GAMARRA: BUSCAMOS DISFRAZ PARA HALLOWEEN MuchaModa

video

TRUMP contra PETRO y MADURO: crece la tensión entre EE.UU., Colombia y Venezuela RPPMUNDO

video

¿Qué dijo la ministra Gutiérrez sobre el caso de Lucinda Vásquez? ROTATIVARPP DESPACHO

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 28/10/2025 ROTATIVARPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 28 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo