GRABADO el 03-06-2025

¡Caos en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez! Colapsa en MENOS de 48 Horas NewsLR

Caos total en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez: A tan solo 48 horas de su inauguración, la nueva terminal aérea que prometía eficiencia y modernidad ha colapsado, afectando a miles de pasajeros.



¿Qué pasó realmente?

Más de 2.500 pasajeros afectados

Al menos 25 vuelos cancelados

Problemas de distribución de combustible

Colapsos viales de más de 1 hora para llegar

Sin acceso peatonal hasta 2028

Desorden total dentro del terminal

¡Ni siquiera hay oficina de Migraciones!



Usuarios atrapados dentro de los aviones, quejas por cobros indebidos en transporte público y largas caminatas con maletas: ¿es este el aeropuerto del futuro que nos prometieron?



Las autoridades del MTC aseguran que todo está bajo control, pero las imágenes y denuncias muestran lo contrario. En este video analizamos a fondo por qué el nuevo Jorge Chávez ha sido un fracaso anunciado.



¿Y tú, te atreverías a viajar desde este nuevo aeropuerto?



