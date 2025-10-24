Detienen vinculados a extorsión a fiscal que investiga a "Colocho"
Después de que la Fiscal Penal Margarita Haro denunciara ser víctima de extorsiones por investigar a "Colocho" y "Los Pepes", la Policía Nacional del Perú (PNP) logró detener a dos delincuentes: "Ñangón", de 17 años, y "Gordo Toby", de 25.
