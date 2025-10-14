BOCA JUNIORS pide 1.5 MILLONES POR ADVÍNCULA ¿PELIGRA EL CRISTAL VS UNIVERSITARIO? Líbero
AlianzaLima va a la carga por Luis Advíncula, pero Boca Juniors ya fijó un precio para el lateral peruano. Por otro lado, el partido entre Sporting Cristal y Universitario peligra que se juegue en el Estadio Nacional. ¿Por qué? Hoy te lo contamos en Líbero .
Desde Líbero
