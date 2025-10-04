GRABADO el 04-10-2025

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien llevaba a cabo una "caminata de sacrificio" hacia Lima, con el objetivo de solicitar la construcción de un hospital y la mejora de la carretera que conecta su provincia con la capital, fue intervenido por la policía al portar armas a pesar de indicar que contaba con los permisos. Tras su liberación, Mariños expresó su preocupación por posibles abusos y la intención de dañar su imagen.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

