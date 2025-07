GRABADO el 30-06-2025

La última vez que Dina Boluarte intentó hablar con la prensa y terminó amenazándolos: hace 250 días

Aunque no hay semana en que Dina Boluarte no suelte alguna rocaza frente a cámaras, la tía lleva ya 250 días corriéndose de las entrevistas. La Asociación Nacional de Periodistas lleva el registro preciso de las ocasiones en que la presidenta tuvo el coraje de responder preguntas sobre sus numerosos anticuchos. Fue el 22 de octubre, cuando la mandataria y sus ministros hicieron un balance de su gestión.



Sin embargo, cuando Dina Ercilia debió responder, se la pasó amenazando y atacando a los periodistas que le hacían preguntas incómodas. Desde entonces, la tía retoquitos solo da discursos siempre a través de TV Perú y no atiende consultas.



Eso sí, se la pasa victimizándose y con un discurso estigmatizante contra el periodismo de investigación. ¿Y para eso quiere su programa dominical?





