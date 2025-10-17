GRABADO el 17-10-2025

Los detalles del asesinato al manifestante en el Centro de Lima: ¿Dónde disparó el policía?

Mauricio Ruiz, joven rapero conocido como Trvko, fue asesinado mientras protestaba en el Centro de Lima contra el Gobierno y la escalada de violencia en el Perú. Murió por una bala en el tórax. La bala fue disparada por el suboficial de tercera Luis Magallanes, quien estaba con ropa de calle y mochila.



LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

