GRABADO el 03-09-2025

Betssy Chávez sale libre y Trump destruye barco venezolano Invitado: Ernesto Álvarez Miranda

Desde Diario Expreso

Flor Pablo respalda liberación de Martín Vizcarra y pide no encarcelar solo por investigaciones.

Alejandro Muñante rechaza proyecto que permite a jueces seguir en carrera judicial hasta los 75 años.

Jorge Montoya calificó de equivocada la aprobación de la construcción del penal El Frontón..

Alejandro Cavero calificó de injustificable el criterio del TC para liberar a Betsy Chávez.

Elvis Vergara critica proyecto del Ejecutivo sobre El Frontón y lo tilda de mediático.

Silvia Monteza: Alza de presupuesto a partidos no debe sostener planillas doradas.

EDICIÓN DE EMERGENCIA: PJ ORDENA EXCARCELACIÓN DE VIZCARRA INVITADO: WILBER MEDINA.

Nuevo penal en EL FRONTÓN será una realidad, afirma Gobierno.

Héctor Ventura defiende ley que mantendría en el cargo a César San Martín hasta los 75 años.

Congresista Jorge Montoya rechaza extender carrera de jueces por impacto en ascensos.

Patricia Juárez defiende que jueces puedan ejercer hasta los 75 años.

Flavio Cruz propone voto popular para jueces y fiscales, con permanencia hasta los 75 años.

Alejandro Cavero demanda reglamento de control a ONG y amenaza sanciones al Gobierno.

Perú, destino hotelero: Accor anuncia primer Pullman Resort en Latinoamérica.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

