GRABADO el 10-10-2025

Turistas reaccionan a vacancia de Dina Boluarte: "Pensaban que aún continuaba en el cargo"

Si las mociones de vacancia contra Dina Boluarte se presentaron de manera repentina para los peruanos, el tema cayó más de sorpresa para los turistas. Algunos pensaban que la exmandataria seguía en Palacio de Gobierno.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

"Sin estabilidad política, pero con moneda que resiste": Sol peruano se mantuvo bien tras vacancia.

¿Futuros ministros? Estas son las primeras visitas que ha tenido José Jerí como presidente del Perú.

JOSÉ JERI ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025.

Ministerio Público pide impedimento de salida para Boluarte: "Para que juez disponga a la brevedad".

Daniela Darcourt: "El lugar en donde menos me van a ver es en una discoteca".

16 paraguayos recibieron dinero producto de las extorsiones en Perú.

Así fue la llegada de José Jerí a Palacio.

Carlos Bruce: "Martín Vizcarra es alguien nefasto".

Turistas reaccionan a vacancia de Dina Boluarte: "Pensaban que aún continuaba en el cargo".

Abogado de Dina Boluarte niega que esté no habida o asilada: "Ella está en su casa".

"No imaginó recibir este reconocimiento": María Corina Machado gana Nobel de la Paz.

¿Por qué dicen que el Palacio de Gobierno está maldito? Descubre la Lima más oscura.

Nuevo presidente de Perú: Así fue la bienvenida de José Jeri al Palacio de Gobierno.

¿Qué opinan los peruanos de la vacancia del Congreso a Dina Boluarte?.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.