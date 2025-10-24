Asesinó a una adolescente y a su hija de un año: Los cuerpos estaban en un río
En una mina del distrito de Salcabamba en Tayacaja, Huancavelica, cayeron dos hombres implicados en la muerte de Gimena Precialinda Curo Ramos (18) y su hija de año y medio de nacida. Los detenidos fueron los hermanos Richard Raydo Córdova Prado (27) y César Córdova Prado (20).
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
Paciente tomó de rehén a obstetra para exigir ser atendido: Momentos de terror.
Menores asesinaron a madre e hija por un celular: "Como si no valieran nada".
Asesinó a una adolescente y a su hija de un año: Los cuerpos estaban en un río.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.
Mototaxi arde en llamas en pleno estado de emergencia.
Alcalde de La Mar estaría liderando red criminal.
Menores acuchillan a madre e hija.
PEDRO CASTILLO SE DEFIENDE EN EL CONGRESO POR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.
El ministro del Interior pide que se informe a las autoridades sobre manifestaciones.
Sujeto tomó de rehén a obstetra en Andamarca.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025.
Extorsionadores quemaron una mototaxi en Independencia.
¡Peruanos podrán votar por internet en las siguientes elecciones! Los requisitos que debes cumplir.
Amenazan a Policía con arreglo floral en Iquitos.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN CENTRAL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2025.
Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.