EN VIVO: Expulsan a MATÍAS OZORIO, complice de "PEQUEÑO J", a Argentina

El ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha del principal sospechoso de orquestar un triple feminicidio en Argentina el pasado 19 de septiembre, fue detenido este martes en Lima. Las autoridades peruanas confirmaron que Ozorio será expulsado a Argentina, donde deberá enfrentar las investigaciones de un caso que ha generado profunda conmoción pública. El arresto ocurre tras un trabajo de coordinación entre la policía peruana e Interpol, en medio de la presión social y política para esclarecer el crimen y sancionar a todos los involucrados.



Desde Trome Perú

