GRABADO el 02-10-2025

EN VIVO: ¡CAOS EN LIMA! POR NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS Trome

El paro convocado este jueves por gremios de transporte público en Lima, para exigir mayor seguridad frente al crimen organizado, generó un fuerte impacto en varias zonas de la capital y el Callao. Miles de ciudadanos se vieron obligados a esperar por horas, caminar largas distancias o pagar pasajes más caros en colectivos informales para poder llegar a sus centros de labores.



