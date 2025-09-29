GRABADO el 29-09-2025

Daniela Cillóniz cuenta que Ana Paula le puso el 'parche' por Paolo Guerrero cafeconlachevez

Daniela Cillóniz recordó una anécdota bien picante con Ana Paula Consorte, la pareja de Paolo Guerrero .

Todo empezó porque Daniela hablaba del Depredador en un programa y, según cuenta, Ana Paula no se quedó callada . Con toda la actitud, le soltó: Tu mayor logro es hablar de Paolo .



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

HORÓSCOPO SEMANAL del 30 al 05 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

Amá Charo recordó cuando cayó a un silo con Jefferson bebé lafedecuto trome shorts.

Daniela Cillóniz cuenta que Ana Paula le puso el 'parche' por Paolo Guerrero cafeconlachevez.

"Los escuché teniendo s3x0": Daniela Cillóniz escuchó infidelidad de su novio cafeconlachevez.

La vez que castigó a Jefferson Farfán por escaparse a la discoteca trome lafedecuto.

Retiro AFP 2025: requisitos y plazos para acceder a tu dinero, según la SBS Trome.

¿Daniella Cillóniz quiere hacer las paces con Víctor Hugo? cafeconlachevez trome shorts.

Daniela Cillóniz trabajó barriendo pisos y pelando papas en EE.UU. por su sueño cafeconlachevez.

Universitario 3-2 Cusco FC en VIVO: final adelantada del Clausura Trome.

¡AMÁ CHARO!: Sus anécdotas, los peinados a Jefferson Farfán, su caída al silo y más lafedecuto.

Manuel Corrales y su dura adaptación en el Metz de Francia LaFeDeCuto.

"Tilsa Lozano ya pagó": Daniela Cillóniz habla del divorcio con Jackson Mora cafeconlachevez trome.

U. de Chile 2-1 Alianza Lima EN VIVO por la Copa Sudamericana: Análisis y reacciones Trome.

¡AMÁ CHARO LLEGA A LA FE DE CUTO! VIERNES 6PM trome lafedecuto shorts.

Manuel Corrales y la deuda pendiente con León de Huánuco en 2015 LaFeDeCuto.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.