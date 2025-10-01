GRABADO el 01-10-2025

LUCY CABRERA: Echa a Clara Seminara, Analí, Magaly la apoyó por rating y más cafeconlachevez

Lucy Cabrera lo contó todo en Café con la Chevez: echa a Clara Seminara sobre el caso de Yuca, dice que Magaly la apoyó solo por rating en caso Max Alvarez, recuerda los terribles últimos días de su hermana Analí, advierte a futbolista que le deja mensajes subidos de tono y más...No te pierdas este café con harto chimi chimi.

lucycabrera entrevista podcast magalymedina cafeconlachevez trome analicabrera giselavalcarcel

00:00 INICIO
00:15 INTRO DE LUCY CABRERA
00:47 MÁS ADELANTE
02:00 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
03:39 LUCY HABLA DEL CASO DE YUCA
09:44 LUCY CABRERA ECHA A CLARA SEMINARA
16:59 LUCY 'CONFIESA SU AMOR' POR GIACOMO BENAVIDES
25:31 LUCY PARCHA A CÓMICO SANTAGADEA
37:45 LUCY CABRERA MANDA MENSAJE A TENCHY UGAZ
42:17 LUCY RECUERDA EL APOYO POR RATING DE MAGALY POR CASO MAX ÁLVAREZ
48:17 LUCY RECUERDA A SU HERMANA ANALÍ
52:40 LUCY CABRERA REVELA LOS TERRIBLES ÚLTIMOS DÍAS DE SU HERMANA
01:00:58 LUCY MANDA FUERTE MENSAJE A FUTBOLISTA QUE LE MANDA MENSAJES SUBIDOS DE TONO

