Familia de piloto Ashley Vargas tilda de "indolente" a la FAP: "6 días y no tenemos respuestas"

La familia de la piloto Ashley Vargas emitió un comunicado tras cumplirse una semana tras la desaparición de la Alférez, quien realizaba un vuelo de instrucción sobre el mar de Pisco antes de que se perdiera el rastro de su avioneta.



En su pronunciamiento los familiares arremetieron contra la Fuerza Aérea del Perú (FAP) calificándola de "indolente" al no contar con ningún canal de comunicación para informar sobre los avances en la búsqueda de la piloto.



"Nos produce coraje ver la indolencia de la Fuerza Aérea del Perú. Ya han pasado 6 días y no tenemos respuestas, 6 días donde se evidencia de lo que adolece nuestra "gloriosa" Fuerza Aérea del Perú, donde la vida parece no significar nada", se lee.



HABLA ABOGADO



Por su parte, José Ocampo, abogado de la familia de Ashley Vargas, alegó que sus patrocinados se sienten "solos" y "desamparados" al no tener novedades sobre el paradero de la alférez.





Familia de piloto Ashley Vargas tilda de "indolente" a la FAP: "6 días y no tenemos respuestas".

