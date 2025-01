Gran preocupación viene generado el mal estado en que se encuentra un poste, ubicado en la intersección de las calles Santa Rosa intersección con blanca encalada en el distrito de La Esperanza.



La estructura, la cual se encuentra a punto de caer, es un peligro para los transeúntes.



Según señalaron, hace unos días, un camión de recojo de basura perteneciente a la comuna esperancina, habría causado el daño, y hasta la fecha, nadie se ha hecho responsable ni mucho menos han solucionado el problema.



Los afectados señalaron haber reportado el hecho antes las autoridades, por lo que piden la urgente intervención, ellos esperan que este problema, no corra la misma mala suerte que un poste que se ubica a unas cuantas cuadras, en el sector Nuevo Jerusalén, el cual hace más de dos años, fue reportado, a punto de caer y a la fecha no ha sido retirado.



En el colmo, hace unas semanas, la comuna esperancina, realizó trabajos de mejoramiento de vías, por increíble que parezca, se realizó el asfaltado, sobre el poste a punto de caer, hecho que indigna a algunos vecinos.



Urge la intervención inmediata de las autoridades, pues ambas estructuras son un peligro, no esperemos, que ocurran accidentes que lamentar para recién actuar.



