Consejo regional de educación busca fortalecer la calidad educativa

Con el objetivo de construir una educación de calidad y mejorar la regulación de los institutos en la región, se llevó a cabo la primera asamblea del Consejo Participativo Regional de Educación de La Libertad, con la participación de la gerente regional de Educación, Martín Camacho.



Se discutió la necesidad de mejorar la designación de docentes, pues en muchos casos se elige una institución no por la calidad de su gestión, sino porque se asignan maestros que no están adecuadamente preparados. Para revertir esta situación, se anunció el fortalecimiento de una plataforma virtual moderna que permita capacitar a los docentes.



Otro de los puntos clave fue la elaboración del Proyecto Educativo Regional al 2036 y el diseño de una currícula regional, adaptada a las necesidades y realidades de La Libertad.



Por su parte, representantes de Save the Children indicaron que trabajarán en conjunto con las escuelas de la región para prevenir y erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes.



La reunión concluyó con el compromiso de todas las instituciones participantes para seguir avanzando en una agenda educativa común que garantice una formación de calidad y con enfoque de derechos.



