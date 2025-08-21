GRABADO el 21-08-2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 2025En24Horas bajo la conducción de TatianaAlemán.
Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias 2025 l TeCuidasMeCuidas

Desde 24 Horas

Aumento de sueldo para congresistas: propuesta costaría al Estado más de S/129 millones al año.

Premier Arana pide sancionar a fiscales y policías que investigaron a Dina Boluarte shorts.

Nakazaki: No hay penal que garantice la seguridad de un expresidente, por eso se creó Barbadillo.

Hackers vulneran sistema de municipio de Miraflores y exponen datos de más de 100 mil vecinos.

Congreso aprueba ley que exime a legisladores de responsabilidad por infringir neutralidad electoral.

Vizcarra sería trasladado a penal de Lurigancho tras anulación de resolución del INPE.

Velásquez Quesquén presenta recurso para anular resolución que lo retiró del padrón aprista.

Congresistas de Acción Popular piden retirar a Elvis Vergara de la Comisión de Ética.

Formalidad precaria: choferes de transporte público trabajan sin seguro ni beneficios.

INPE informa que madre del Monstruo no usará grillete electrónico.

No acataron paro: transportistas salieron a trabajar para pagar cupos a extorsionadores.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

