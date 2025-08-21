2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.
Aumento de sueldo para congresistas: propuesta costaría al Estado más de S/129 millones al año.
Premier Arana pide sancionar a fiscales y policías que investigaron a Dina Boluarte shorts.
Nakazaki: No hay penal que garantice la seguridad de un expresidente, por eso se creó Barbadillo.
Hackers vulneran sistema de municipio de Miraflores y exponen datos de más de 100 mil vecinos.
SJL noticias.
Congreso aprueba ley que exime a legisladores de responsabilidad por infringir neutralidad electoral.
Vizcarra sería trasladado a penal de Lurigancho tras anulación de resolución del INPE.
Velásquez Quesquén presenta recurso para anular resolución que lo retiró del padrón aprista.
Congresistas de Acción Popular piden retirar a Elvis Vergara de la Comisión de Ética.
Formalidad precaria: choferes de transporte público trabajan sin seguro ni beneficios.
INPE informa que madre del Monstruo no usará grillete electrónico.
No acataron paro: transportistas salieron a trabajar para pagar cupos a extorsionadores.
