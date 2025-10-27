GRABADO

denuncian casos de infeccion por bacteria en lote de ampolla edetoxin

Desde Exitosa Noticias

Alfonso Medrano: "El empresariado gasta una gran cantidad de dinero en seguridad".

EXITOSA DEPORTES LA CAMPAÑA DEL TRICAMPEÓN - LA 'U' DOMINA LA LIGA 1 - 27/10/25.

Jefe del Comando Unificado de Pataz falleció tras accidente dentro de helicóptero.

Carlos Zeballos responsabiliza a políticos por uso de pirotécnicos en marchas.

Universitario de Deportes llegó a Lima tras conseguir el Tricampeonato: "¡Vamos por el Tetra!".

Préstamos "gota a gota" ya moviliza más de S/4 mil millones en el país: "Lo advertimos hace años".

Tricampeonato de Universitario: "Este año la 'U' no tuvo rival", asegura Carlos Panez.

Dra. Dayana Cerpa explica cómo reducir el riesgo cardiovascular con hábitos saludables.

Nutricionista Judith Soto brinda recomendaciones para un consumo saludable en Halloween.

Extorsionadores dinamitan casa del hermano del gobernador regional de Tumbes: Le exigen S/10 mil.

Jorge Montoya no se rectifica tras señalar que Sendero Luminoso está en la UNMSM.

Sunat: Edward Tovar podría dejar el cargo de superintendente.

Incautan armamento valorizado en más de S/250 mil en búnker de la banda criminal 'El Jorobado'.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

