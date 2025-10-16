GRABADO el 16-10-2025

¿Gestos públicos de Jerí le ayudará con la aprobación popular que no tuvo Boluarte? El Comercio

En esta entrevista, se pone en tela de juicio el estilo presidencial de José Jerí tras los hechos violentos recientes. Analistas cuestionan sus gestos públicos desde sobrevolar Lima hasta tuits de última hora y advierten el riesgo de cruzar la delgada línea entre cercanía genuina y espectáculo vacío. ¿Puede un líder que busca empatía mantener legitimidad si olvida sustancia?



JoséJerí EstiloPresidencial EmpatíaOShow FiguraPolítica GobiernoPeruano AnálisisPolítico EmpatíaPolítica Figuretismo ReacciónPresidencial CrisisPeruana



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

