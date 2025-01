#Universitario vs. #Panamá se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la #NocheCrema2025. Los cremas se presentarán por primera vez ante su gente esta temporada, luego de su gira por Colombia. Los ‘canaleros’ vienen con una selección en su mayoría con figuras locales. Sigue el minuto a minuto de la gran presentación crema en esta transmisión.



Partido Universitario vs Panamá

Horario de Universitario vs Panamá

Universitario de Deportes

Universitario vs Panamá

U-Panamá

U vs. Panamá EN VIVO

U vs Panamá

U vs Panama EN VIVO

Noche Crema 2025

Noche Crema en vivo

Universitario vs Panama

Dónde ver Noche crema 2025 donde ver

Universitario vs Panama futbol libre

U vs Panamá GOLPERU

Universitario vs. Panamá GOLPERU

Universitario vs. Panamá Internet

Universitario vs. Panamá Movistar Play

Ver Noche Crema 2025

Universitario de Deportes hoy

Universitario vs Panama online

Universitario vs Panama ver gratis por internet



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



📰 https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



📘 Facebook: https://bit.ly/494GskH

📸 Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

🎵 TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Noticias adicionales en Diario Depor

"TENEMOS QUE MEJORAR, NECESITAMOS A RUIDÍAZ": UNIVERSITARIO 2-1 PANAMÁ - REACCIONES Depor

PAOLO GUERRERO triste tras RENUNCIAR a la SELECCIÓN PERUANA | Depor

Tras 15 años la VERSIÓN IMPRESA de DIARIO DEPOR llega a su FIN: GRACIAS POR TANTO

"¡VAMOS A CAMPEONAR ESTE AÑO!": REACCIONES de HINCHAS tras ALIANZA LIMA 2-0 EMELEC | Depor

🔴 SORTEO LIGA 1 TE APUESTO 2025 | FIXTURE DEL FÚTBOL PERUANO | EN VIVO

HUGO SOTIL, el ‘Cholo’ que DESAFIÓ al Barcelona por jugar con PERÚ | Depor

AGUSTÍN LOZANO pide "destaquen más" su trabajo en el FÚTBOL PERUANO | Depor

ASÍ SE VIVIÓ la GALA DE PREMIACIÓN del FÚTBOL PERUANO 2024 | Depor

UNIVERSITARIO VS PANAMÁ EN VIVO | NOCHE CREMA 2025

Chemo del Solar explica LA RAZÓN por la que no convocará a FELIPÉ CHÁVEZ: "Ya tengo el 11" | Depor

MARTÍN CAUTERUCCIO asegura que le gustaría que CATRIEL CABELLOS juegue en SPORTING CRISTAL | Depor

🔴JEAN FERRARI anuncia los PRECIOS para el AMISTOSO U vs INTER MIAMI | CONFERENCIA de PRENSA en VIVO

LDU VS. ALIANZA LIMA EN VIVO | NOCHE BLANCA 2025 | Depor

¡TRAUCO ficha por ALIANZA! La decisión del EXUNIVERSITARIO que genera POLÉMICA | Depor

UNIVERSITARIO VS. JUNIOR EN VIVO | SERIE COLOMBIA

Además hoy día 25 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.