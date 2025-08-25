Palacio de Gobierno se vistió de tradiciones y cultura en ceremonia de relevo de la Guardia de Honor
La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, lideró la tradicional ceremonia de relevo de la Guardia de Honor en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, en un mediodía que reunió solemnidad, cultura y sentimiento patriótico.
