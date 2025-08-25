GRABADO el 25-08-2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 25 de agosto del 2025.

Huaral: cámara de seguridad graba a perrita que apaga explosivo lanzado contra una vivienda.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 25 de agosto del 2025.

La reacción de Ibai tras furor en Perú por el pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 25 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte lidera presentación de ambulancia aérea y aeronaves adquiridas por la FAP.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 25 de agosto del 2025.

Venezuela: continúa jornada de reclutamiento de milicianos ante despliegue de Estados Unidos.

La Línea 1 del Metro de Lima alcanza los 1500 millones de pasajeros.

PNP desarticula búnker de Los Auténticos de Manzanilla e incauta más de un millón de dólares falsos.

Miraflores: vecinos se oponen a instalación de módulo de seguridad ciudadana.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 25 de agosto del 2025.

Barristas atacan a vecinos: violentos enfrentamientos dejan heridos y temor ciudadano.

Palacio de Gobierno se vistió de tradiciones y cultura en ceremonia de relevo de la Guardia de Honor.

Ejecutivo oficializa nombramiento de tres nuevos ministros: Santiváñez, Peña y Montellanos.

