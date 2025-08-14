Néstor Gorosito se rindió ante Alessandro Burlamaqui tras victoria en Copa Sudamericana Líbero
Gorosito llenó de elogios a Alessandro Burlamaqui tras la victoria por Copa Sudamericana. El 'Pipo' considera que el volante tiene un futuro de muchos años en la selección peruana.
Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ
Desde Líbero
Néstor Gorosito se rindió ante Alessandro Burlamaqui tras victoria en Copa Sudamericana Líbero.
UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.
Gorosito se molestó al hablar de la lesión de Paolo Guerrero tras triunfo de Alianza Lima Líbero.
CIENCIANO VS BOLÍVAR EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL IDA Líbero LR.
PSG VS TOTTENHAM HOTSPUR EN VIVO SUPERCOPA EUROPA Líbero.
CIENCIANO 0-2 BOLIVAR: Hinchas CUSQUEÑOS decepcionados tras derrota en COPA SUDAMERICANA Líbero.
ALIANZA LIMA VENCE A U. CATÓLICA: Hinchas reaccionan al triunfo blanquiazul en Matute Líbero.
ALIANZA LIMA VS U. CATÓLICA DE ECUADOR EN VIVO COPA SUDAMERICANA 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.
ALIANZA LIMA 2-0 U.CATÓLICA: Análisis y resumen del partido Doblete de CANTERO Líbero.
ALIANZALIMA GANA DE LOCAL ANTE UCATOLICA DE ECUADOR POR LA COPASUDAMERICANA Líbero.
PAOLOGUERRERO SUFRE UNA DURA LESIÓN Y EN SU LUGAR ENTRA HERNÁN BARCOS Líbero.
CIENCIANO perdió 2-0 ante BOLIVAR en el Hernando Siles por la Copa Sudamericana Líbero.
¿CUÁNTO GASTÓ CR7 POR EL ANILLO DE GEORGINA RODRIGUEZ? Líbero.
PSG GANA LA SUPERCOPADEEUROP EN PENALES ANTE TOTTENHAM Líbero.
¿De Alianza? IAN WISDOM, jugador de SPORTING CRISTAL, sorprende al anunciar su hinchaje Líbero.
Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.
Líbero
Todos los videos desde Líbero en Youtube.