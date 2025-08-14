GRABADO el 14-08-2025

UNIVERSITARIO CAE GOLEADO ANTE PALMEIRAS: Hinchas reaccionan a la derrota en el Monumental Líbero

Universitario cayó por 4-0 ante Palmeiras en el Monumental, La goleada sufrida por los cremas en Copa Libertadores generó eufóricas reacciones entre los hinchas. Entre críticas al planteamiento de Fossati, pedidos de refuerzos y el llamado a no perder el tricampeonato ni el clásico, la voz de los cremas se hizo sentir.
Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

HINCHAS CREMAS ENOJADOS POR LA GOLEADA POR PARTE DE PALMEIRAS Líbero.

Mientras la 'U' SUFRÍA por la GOLEADA a manos de Palmeiras, AlianzaLima lanzaba 'picante' post.

FOSSATI se lleva toda la culpa tras la goleada que recibió UNIVERSITARIO Líbero.

PEDRO GARCÍA reveló la VERDADERA razón de la salida de CAUTERUCCIO de SportingCristal Líbero.

Jugadores de UniversitarioDeDeportes piden perdón al hincha por la goleada ante Palmeiras Líbero.

Aldo Corzo habló tras la goleada en contra de Universitario ante Palmeiras Líbero.

UNIVERSITARIO CAE GOLEADO ANTE PALMEIRAS: Hinchas reaccionan a la derrota en el Monumental Líbero.

UNIVERSITARIO cayó GOLEADO ante Palmeiras por 0-4 en la Copa Libertadores Líbero.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero.

UNIVERSITARIO 4-0 PALMEIRAS: Análisis y resumen del partido Masacre en ATE Líbero.

Kenji Cabrera posó junto a Thomas Müller para las redes sociales de Vancouver Whitecaps Líbero.

ENTRE LÁGRMIAS: Periodista EXIGE explicaciones tras ser EXCLUIDA de la TELEVISIÓN Líbero.

Néstor Gorosito se rindió ante Alessandro Burlamaqui tras victoria en Copa Sudamericana Líbero.

Gorosito se molestó al hablar de la lesión de Paolo Guerrero tras triunfo de Alianza Lima Líbero.

CIENCIANO VS BOLÍVAR EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL IDA Líbero LR.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

HINCHAS CREMAS ENOJADOS POR LA GOLEADA POR PARTE DE PALMEIRAS Líbero

video

Mientras la 'U' SUFRÍA por la GOLEADA a manos de Palmeiras, AlianzaLima lanzaba 'picante' post

video

FOSSATI se lleva toda la culpa tras la goleada que recibió UNIVERSITARIO Líbero

video

PEDRO GARCÍA reveló la VERDADERA razón de la salida de CAUTERUCCIO de SportingCristal Líbero

video

Jugadores de UniversitarioDeDeportes piden perdón al hincha por la goleada ante Palmeiras Líbero

video

Aldo Corzo habló tras la goleada en contra de Universitario ante Palmeiras Líbero

video

UNIVERSITARIO CAE GOLEADO ANTE PALMEIRAS: Hinchas reaccionan a la derrota en el Monumental Líbero

video

UNIVERSITARIO cayó GOLEADO ante Palmeiras por 0-4 en la Copa Libertadores Líbero

video

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 OCTAVOS DE FINAL Líbero

video

UNIVERSITARIO 4-0 PALMEIRAS: Análisis y resumen del partido Masacre en ATE Líbero

video

Kenji Cabrera posó junto a Thomas Müller para las redes sociales de Vancouver Whitecaps Líbero

video

ENTRE LÁGRMIAS: Periodista EXIGE explicaciones tras ser EXCLUIDA de la TELEVISIÓN Líbero

video

Néstor Gorosito se rindió ante Alessandro Burlamaqui tras victoria en Copa Sudamericana Líbero

video

Gorosito se molestó al hablar de la lesión de Paolo Guerrero tras triunfo de Alianza Lima Líbero

video

CIENCIANO VS BOLÍVAR EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL IDA Líbero LR

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 15 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo