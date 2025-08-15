GRABADO el 15-08-2025

FOSSATI consternado por el rendimiento de sus jugadores tras la goleada que recibió UNIVERSITARIO

El 'Nonno' se mostró sorprendido por la manera en la que su equipo afrontó el partido, señalando que no es habitual verlos así.



