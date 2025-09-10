GRABADO el 10-09-2025

Presunto responsable de "DirinLeaks" anuncia nuevos ataques contra altas autoridades shorts

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 10 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Presunto responsable de "DirinLeaks" anuncia nuevos ataques contra altas autoridades shorts.

Juan José Santiváñez defiende Ley de Amnistía shorts.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Giuliana Calambrogio: El primer tramo de la Vía Expresa Sur está al 96 de ejecución.

Eduardo Herrera sobre Omar Chambergo: Ha tirado a la basura la imagen de Osinergmin.

Abogado de Delia Espinoza: No hemos sido notificados por la JNJ sobre proceso disciplinario.

Los Choneros y Los Lobos: bandas criminales de Ecuador estarían operando en Perú.

Inauguran primera etapa de la Vía Expresa Sur en medio de desmonte y obras inconclusas.

Avenida Arequipa: al menos seis heridos tras choque de bus del Corredor Azul contra árbol.

Hallan cuerpo descuartizado en SJM: víctima sería joven obrero desaparecido.

Presunto responsable de DirinLeaks anuncia nuevos ataques contra altas autoridades.

Abogado de Delia Espinoza pide inhibición de miembros de la JNJ por conflicto de intereses.

Juan José Santiváñez defiende Ley de Amnistía: Se dio bajo el principio de separación de poderes.

Perú no puede igualarse a dictaduras: expertos advierten graves riesgos de salir de la Corte IDH.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

