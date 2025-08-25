GRABADO el 25-08-2025

VISA USA 2025: nuevos CAMBIOS para PERUANOS desde septiembre LR

A partir del 2 de septiembre de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Perú aplicará cambios importantes en el proceso de solicitud de visas. Algunos solicitantes podrán quedar exonerados de la entrevista presencial, siempre que cumplan ciertos requisitos. Esta medida beneficiará principalmente a quienes renueven visas B-1/B-2 para turismo o negocios, y a diplomáticos o funcionarios internacionales.



Sin embargo, los menores de 14 años y mayores de 79 deberán presentarse obligatoriamente a entrevista. Además, se implementará una nueva tasa de integridad de visa de 885 soles, elevando el costo total del trámite a unos 1,541 soles. Conoce todos los detalles antes de iniciar tu solicitud.



visa eeuu peru visaprocess



Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

