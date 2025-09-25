GRABADO el 25-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 25 de setiembre del 2025

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 25 de setiembre del 2025.

Cajamarca: interno en presunto estado de ebriedad intentó atender a herido.

"Chainsaw man": la película de Reze y lo que traerá "Jujutsu kaisen 3" "Chicos del multiverso".

Ministro Santiváñez: el Monstruo podría ser expulsado de Paraguay y llegar pronto al Perú.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 25 de setiembre del 2025.

INPE evalúa enviar al Monstruo a penal de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

Así informó el mundo sobre la captura de Erick Moreno, alias el Monstruo, en Paraguay.

Estas son las primeras declaraciones de Erick Moreno, el Monstruo, a la Policía Nacional del Perú.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 25 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 25 de setiembre del 2025.

Premier Arana: Esta semana tendremos varios golpes contra la criminalidad en el Perú.

Policía de Paraguay destaca colaboración con la PNP para capturar a Erick Moreno, alias el Monstruo.

Estos son los pasos que debe seguir el Estado peruano para la extradición del Monstruo.

Jesús María: triple choque en avenida Salaverry deja al menos cinco heridos, entre ellos dos menores.

Comandante general de la PNP brinda más detalles de la captura del Monstruo en Paraguay.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

