GRABADO el 01-10-2025

Elecciones 2026: Comisión de Constitución del Congreso debate eliminación de la ley seca

La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas durante las elecciones podría llegar a su fin. La Comisión de Constitución del Congreso de la República viene evaluando la eliminación de esta normativa, conocida popularmente como ley seca.



