TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 1 de octubre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 1 de octubre del 2025.
Dólar sigue a la baja: así cerró el tipo de cambio este miércoles.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 1 de octubre del 2025.
Conferencia de prensa PCM por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 1 de octubre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte ratifica compromiso ambiental y la promoción de energías.
Hoy se conmemora el Día del Periodista en el Perú: ¿cuál es el origen de esta importante fecha?.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 1 de octubre del 2025.
Presidenta Boluarte participa en XXIV reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente.
Megapuerto de Chancay marca hito importante para el agro peruano.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 1 de octubre del 2025.
La Luna se distancia cada vez más de la Tierra, revelan estudios científicos.
Vladimiro Montesinos, Víctor Polay Campos y los internos que serán trasladados al penal Ancón II.
Elecciones 2026: Comisión de Constitución del Congreso debate eliminación de la ley seca.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 1 de octubre del 2025.
"Diálogo abierto": programa completo del 30 de setiembre del 2025.
Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.