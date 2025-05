GRABADO el 20-05-2025

Noticias del 20 de mayo: INICIAN AUTODEPORTACIONES DE MIGRANTES EN EE.UU. Noticiero Mediodía

El 19 de mayo de 2025, el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, implementó el programa VueltaACasa, mediante el cual 64 migrantes, provenientes de Honduras y Colombia, regresaron voluntariamente a sus países de origen. Esta iniciativa ofrece asistencia financiera a quienes opten por la autodeportación, como parte de las políticas migratorias más estrictas de la administración Trump.



En el ámbito internacional, la UniónEuropea, liderada por KajaKallas, aprobó su decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia, enfocándose en casi 200 buques de la denominada flota fantasma que evade las restricciones al precio del petróleo. Estas medidas buscan intensificar la presión sobre Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania.



Además, Trump promulgó la ley Take It Down Act, que penaliza la difusión no consentida de imágenes íntimas, incluyendo aquellas generadas por inteligencia artificial, conocidas como deepfakes. La legislación, respaldada por la primera dama MelaniaTrump, impone sanciones severas a quienes compartan este tipo de contenido sin autorización.



En Bolivia, el expresidente EvoMorales quedó inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales de 2025, luego de que el Tribunal Constitucional ratificara los límites de reelección establecidos en la constitución del país.



Estas y otras noticias en Noticias al Mediodía.



Entérate más en: https://gestion.pe/



noticiasinternacionales mundo diariogestión economía noticiashoy breakingnews migración DonaldTrump VueltaACasa UniónEuropea Rusia sanciones TakeItDownAct EvoMorales bolivia



Donald Trump

Vuelta a Casa

autodeportación

migrantes

Honduras

Colombia

Unión Europea

Kaja Kallas

sanciones a Rusia

flota fantasma

Ucrania

Take It Down Act

Melania Trump

deepfakes

pornografía vengativa

Evo Morales

Bolivia

elecciones 2025

inhabilitación política

Tribunal Constitucional

Desde Diario Gestión

UE y EE.UU. levantan SANCIONES ECONÓMICAS a SIRIA tras caída de Al Assad Gestión.

LÍDER SUPREMO de IRÁN califica como un "DISPARATE" el diálogo con EE.UU. Gestión.

Noticias del 20 de mayo: INICIAN AUTODEPORTACIONES DE MIGRANTES EN EE.UU. Noticiero Mediodía.

EE.UU.: 64 MIGRANTES regresan a Honduras y Colombia en VUELO de AUTODEPORTACIÓN Gestión.

TRUMP lamenta CÁNCER de BIDEN pero cuestiona la TRANSPARENCIA Gestión.

TRUMP promete NEGOCIACIONES DIRECTAS e INMEDIATAS tras llamada con PUTIN y ZELENSKI Gestión.

Noticias del 19 de mayo: 350 MIL VENEZOLANOS PIERDEN TPS TRAS FALLO JUDICIAL Noticiero completo.

Cámaras captan cómo 10 PRISIONEROS SE FUGAN de PRISIÓN en Nueva Orleans Gestión.

CORTE SUPREMA permite a TRUMP ELIMINAR TPS para 350,000 VENEZOLANOS Gestión.

¿POR QUÉ chocó el BUQUE MEXICANO contra el PUENTE de BROOKLYN? Gestión Gestión.

Estados Unidos: Al menos 27 MUERTOS tras tornados en Missouri y Kentucky Gestión.

Noticias del 19 de mayo: ESTALLA OFENSIVA ISRAELÍ CONTRA HAMÁS Noticiero Mediodía.

ISRAEL lanza OPERACIÓN CARROS DE GEDEÓN y deja decenas de MUERTOS en Gaza Gestión.

JOE BIDEN fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata Gestión.

Noticias del 18 de mayo: MÁS DE 20 MUERTOS POR TORNADOS AL SUR DE EE.UU. Noticiero Mediodía.

Además hoy día 21 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.