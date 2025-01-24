2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025
Paro de transportistas este jueves 21 de agosto: gremios defienden su posición.
Carlos Bruce oficializa su postulación a la alcaldía de Lima.
Mininter insiste en que municipios compren chalecos antibalas: No se está pidiendo que regalen".
Streamer Furrey reaparece tras ser dado de alta: He salido de un riesgo achorado y peligroso.
San Martín de Porres: escolar desmaya tras violento robo de celular en plena vía pública.
Corredores Morado y Rojo estrenan tarifa integrada: viaje de SJL a San Miguel costará S/ 3.50.
Callao: clínica sufre tres atentados en menos de un mes por negarse a pagar cupos.
Fuerte accidente de tránsito en Chincha: conductor de moto murió.
Arequipa: Sicario ingresa a departamento y dispara 7 veces contra extranjero.
Chats revelan coordinación entre Piraña y Chiki para extorsiones y atentados.
Congreso: José Luna Gálvez promueve octavo retiro de fondos AFP.
Rospigliosi justifica aumento de sueldo: Es impopular, pero se aplicará en el siguiente Congreso.
INPE deja sin efecto ingreso de Martín Vizcarra a Barbadillo y evalúa nuevo penal.
Canciller y ministro de Defensa informaron en el Congreso sobre acciones en Santa Rosa de Loreto.
