GRABADO el 10-10-2025

¡Abrupto final! Las últimas horas de Dina Boluarte como presidenta del Perú

Afirma que enfrentará todos los procesos judiciales desde el país.
OcurreAhora MávilaHuertas
Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 13 de Octubre de 2025.

Rímac: Más de 80 puestos dañados en mercado tras violento intento de desalojo por delincuente.

Mujer se quiebra en vivo al ver que no le quedó nada tras el dantesco incendio en Pamplona Alta.

Madre que perdió todo en incendio de Pamplona Alta: "Estamos dispuestos a una reubicación".

Incendio en SJM: Así quedó Pamplona Alta tras siniestro que destruyó más de 100 viviendas.

Incendio en Pamplona Alta deja más de 300 familias afectadas.

Franco Bravo: Programa del domingo 12 de octubre del 2025.

Franco Bravo: Programa del sábado 11 de octubre del 2025.

ATV Noticias Central: Programa del viernes 10 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 10 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 10 de octubre del 2025.

Artistas y transportistas víctimas de la criminalidad esperan acción del nuevo presidente.

Dina Boluarte se pronuncia tras la vacancia presidencial: No voy a dejar el país.

¡Abrupto final! Las últimas horas de Dina Boluarte como presidenta del Perú.

Municipalidad de Lima afirma que "un criminal armado intentó matar al alcalde".

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

