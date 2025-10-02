'Pequeño J' pasará control de identidad y será recluido en un penal, anuncia Óscar Arriola
El jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció que Tony Valverde, alias 'Pequeño J' tendrá una audiencia este viernes 3 de octubre, para someterse al control de identidad con fines de extradición. Posteriormente, será recluido en un establecimiento penitenciario. "Después de ello, se esperarían 60 días para que vengan los documentos formales de extradición", precisó.
