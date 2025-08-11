El relato de una mujer que se salvó de ser quemada viva por extorsionadores en Cajamarca
En Cajamarca, una mujer recibió un mensaje extorsivo en el que le exigían 20 000 soles para no atentar contra su hijo . Al no ceder, uno de los extorsionadores ingresó a su tienda con una galonera de gasolina y la roció a ella y al local, intentando prenderle fuego.
La víctima logró arrebatarle el fósforo y evitar la tragedia. Los agresores, identificados como Junior Segundo Zambrano y Wilmer Díaz Rodríguez, ambos extranjeros, pertenecerían a la organización criminal La Red de Fuego.
