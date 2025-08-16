GRABADO el 16-08-2025

Puente Piedra: así fue el operativo donde se rescató a 30 mujeres víctimas de trata de personas

Una importante operación se realizó en el distrito de Puente Piedra, donde se allanaron tres locales nocturnos y se rescató a alrededor de 30 mujeres, varias de ellas de nacionalidad extranjera, que eran víctimas de la trata de personas. Seis presuntos miembros de esta organización criminal fueron detenidos.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 16 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 16 de agosto del 2025.

Puente Piedra: así fue el operativo donde se rescató a 30 mujeres víctimas de trata de personas.

Daniel Quintero es abucheado y expulsado de congreso empresarial en Colombia.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 16 de agosto del 2025.

Actor Ramón García está en UCI: familiares solicitan ayuda para costear gastos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 16 de agosto del 2025.

Balacera en el Centro de Lima: PNP frustra asalto a tienda y detiene a 5 delincuentes.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 16 de agosto.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 16 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 16 de agosto.

Explosión en Trujillo: Gobierno gestionará bonos para viviendas con gran afectación.

Tragedia en la vía Puno-Arequipa: siete muertos tras choque entre bus y tráiler.

"Diálogo abierto": programa completo del 15 de agosto del 2025.

Incendios en España: 3 muertos y 115 000 hectáreas destruidas por el fuego.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.