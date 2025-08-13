GRABADO el 13-08-2025

La Torre del Reloj del Parque Universitario revive su esplendor original tras restauración

En los años ochenta, el Parque Universitario era un punto de encuentro para comerciantes ambulantes, paseantes y vecinos que buscaban reposo en pleno centro de Lima. Con el paso del tiempo, los vendedores informales dieron paso a oradores, cómicos, jugadores de damas y adultos mayores que llenaban de vida este espacio. Pero, entre todas las transformaciones, hubo un elemento que permaneció inalterable: la imponente Torre del Reloj, erguida entre las avenidas Abancay y la antigua Colmena, marcando las horas con sus campanadas.



Este monumento, regalo de la comunidad alemana al Perú por su centenario en 1921 e inaugurado en 1923, había permanecido olvidado durante años. Su estructura de cuarzo y mármol, junto al reloj de hierro, mostraba el desgaste del tiempo, hasta que en diciembre de 2024 Prolima inició un ambicioso proceso de restauración.



Durante ocho meses, más de 30 especialistas en conservación trabajaron minuciosamente para devolverle su aspecto original. La intervención incluyó la eliminación de nueve capas de pintura y la recuperación de su diseño refinado, sin añadidos que alteraran su estética histórica. La inversión total fue de 800 mil soles.



REABRIRÁ SUS PUERTAS



En pocos días, la Torre del Reloj abrirá sus puertas al público, permitiendo que limeños y turistas puedan conocer de cerca una pieza viva de la historia de la ciudad, testigo de más de un siglo de cambios, encuentros y memorias.

Desde 24 Horas

Francisco Belaúnde: Quintero es un oportunista y una mala persona.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025.

Carlos Caro sobre prisión preventiva contra Vizcarra: "Es una crónica de muerte anunciada".

Congresistas defienden ley de amnistía y rechazan advertencia de la Corte IDH.

La Torre del Reloj del Parque Universitario revive su esplendor original tras restauración.

Independencia: denuncian plaga de ratas en casas expropiadas por obras del Anillo Vial Periférico.

Brutal ataque: sujeto empuja a albañil desde segundo piso e intenta degollarlo con una sierra.

Boluarte sobre ley de amnistía para miembros de la PNP y Fuerzas Armadas: "Que se un mensaje de pa.

Gustavo Petro sobre detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es un secuestro".

Arana sobre prisión preventiva para Vizcarra: Decisiones que el PJ expida deben ser cumplidas.

Prisión preventiva para Martín Vizcarra: estos fueron los argumentos del juez Jorge Chávez Tamariz.

¡Exclusivo! Dina Boluarte visitará este viernes el distrito de Santa Rosa en Loreto.

Congreso debatirá declarar persona non grata a Quintero por izar bandera en territorio peruano.

Santa Rosa de Loreto: Fiscalía inicia investigación preliminar contra topógrafos colombianos.

Cierran jirones Huancavelica e Ica como parte de proceso de peatonalización del Centro Histórico.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.