¿Quién será el próximo ministro del Interior tras la censura de Santiváñez?

Tras la censura al ahora exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en medio de la ola de inseguridad que azota la capital y otras regiones del país, queda la interrogante de quién será el próximo titular del Mininter.



VOCEADOS PARA ASUMIR EL MININTER



Entre los nombres voceados se encuentra el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana. Para el congresista Diego Bazán, impulsor de una de las mociones de censura contra Santiváñez, Arana no sería el adecuado para asumir el Mininter.



"Es un cobarde, porque siendo ministro de Justicia nunca ha liderado una requisa a los penales, si no tiene los pantalones para ser ministro de Justicia, menos los tendrá para ser ministro del Interior", expresó el legislador.



Otro nombre que suena para el cargo es el del actual ministro de Educación, Morgan Quero. Además, algunos legisladores no descartaron la posibilidad de que Santiváñez sea nombrado en otra cartera o en algún cargo público.





Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 22/03/2025



