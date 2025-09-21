GRABADO el 21-09-2025

Maduro ordena adiestramiento militar de civiles en barrios de Caracas El Comercio

Venezuela llevó a cabo este sábado una jornada de adiestramiento militar de civiles en Caracas y otras ciudades, como parte de las medidas de defensa ordenadas por el presidente Nicolás Maduro ante lo que considera una amenaza de agresión por parte de Estados Unidos.



El Ejército se desplegó en Petare, uno de los barrios más poblados de Caracas, donde el año pasado hubo protestas contra la reelección de Maduro. Aunque la convocatoria fue menor de lo esperado con apenas unas pocas agrupaciones civiles y unos 25 blindados recorriendo la capital, la jornada se replicó en todo el país.



Los talleres incluyeron instrucción en manejo de armas, camuflaje, defensa personal, primeros auxilios y pensamiento ideológico, enmarcados en el llamado Método táctico de resistencia revolucionaria.



