Tras el anuncio de un nuevo paro de transportistas para este miércoles 23 de octubre debido a los casos de extorsiones, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, reveló que el Gobierno de Dina Boluarte ni el Congreso les ha brindado las garantías necesarias para seguir trabajando en las calles del Perú.



“Hemos solicitado la derogatoria de la ley 32108 y el archivamiento del proyecto de terrorismo urbano. Hasta el momento no hemos visto respuestas tanto del Legislativo y el Ejecutivo, por lo tanto, hemos decidido allanarnos a este paro”, enfatizó.



RENUNCIA DE DINA BOLUARTE Y ADELANTO DE ELECCIONES



Valeriano indicó en 24 Horas que, si el Gobierno de Dina Boluarte no tiene la capacidad de atender las demandas de la ciudadanía, debería dar un paso al costado y convocar a un adelanto de elecciones lo más pronto posible.



“Si no tienen la capacidad para resolver los problemas (de inseguridad ciudadana) que de un paso este Gobierno y tengamos elecciones nuevas, elecciones generales (…) El clamor del pueblo es que este Gobierno se vaya, ya no se puede soportar más, hacen poco o nada”, sostuvo.



Finalmente, Martín Valeriano manifestó que Dina Boluarte no tiene el grado de sensibilidad por las muertes que se registran en el Perú a diario, ya que no toma acciones para luchar contra la criminalidad.





