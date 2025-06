GRABADO el 28-06-2025

La historia de cómo Mitsuharu Tsumura hizo de Maido el mejor restaurante del mundo El Comercio

El Perú vuelve a brillar en el mundo gracias a la gastronomía. MitsuharuTsumura, más conocido como Micha, llevó a Maido a convertirse en el mejor restaurante del mundo, según The Worlds 50 Best Restaurants 2025. En esta entrevista exclusiva, el chef reflexiona sobre su triunfo, el valor de su equipo y su filosofía: No se trata de ser el mejor, sino de hacer feliz a las personas.



Desde su pasión por el chaufa con milanesa, hasta sus proyectos internacionales, Micha nos muestra cómo la humildad y la creatividad pueden conquistar al mundo. Acompáñanos a descubrir cómo Maido, sin moverse de su local original en Lima, alcanzó la cima global.



