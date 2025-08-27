GRABADO el 27-08-2025

¡La IA llegó a las aulas!

Inteligencia Artificial Educación Transformación. Conoce cómo la UCV apuesta por la tecnología en las aulas y el pensamiento crítico en los futuros profesionales. ContenidoPatrocinado

El giro de la señora Pacheco: Sí es posible investigar a Boluarte EnCoyuntura con Azabache.

Hernán Barcos responde fuerte contra Álex Valera tras altercado en clásico LR.

Allanan casa de Nicanor Boluarte y oficina de Santiváñez por nuevo escándalo de corrupción HLR.

¡La IA llegó a las aulas!.

Tus mañanas encienden con FullMood 10:20 a.m. en Otro Mood.

Caso Cocteles: TC evalúa hábeas corpus presentado por Keiko Fujimori HLR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 28/08/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 28/08/25 La República - LR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 28/08/25 La República - LR.

¿Cómo se construye el futuro en la Amazonía?.

EE.UU. IMPONE ARANCELES del 50 a INDIA por comprar PETRÓLEO RUSO LR.

ALLANAN VIVIENDA de NICANOR BOLUARTE y VIZCARRA vuelve a BARBADILLO Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.

ÚLTIMAHORA: Venezuela RESPONDE y DESPLIEGA BUQUES de GUERRA en el CARIBE contra EE. UU. LR.

Martín Vizcarra retorna a penal de Barbadillo EnVivoLR.

Esto dijo Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 27 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.