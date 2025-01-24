GRABADO el 03-11-2025

2025 EN 24 HORAS - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra Lucinda Vásquez por caso cortauñas.

José Jerí firmó ley contra extorsión que deja satisfechos a sector de transportistas.

Juárez afirma que uso de cámara en mitin de Keiko fue "iniciativa de la persona que tomó ese equipo".

Elizabeth Peralta: Juez ordena ubicación y captura de suspendida fiscal vinculada al caso "Chibolín".

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los congresistas Mochasueldos que buscarán la reelección?.

Desarticulan mafia que robaba joyas en viviendas: detenidos tienen antecedentes policiales.

Martín Ojeda tras reunión con José Jerí: Pedimos un bono para los hijos de conductores asesinados.

Suspenden citas en Embajada de México tras ruptura de relaciones diplomáticas con Perú.

Paro de transportistas: liberan óvalo Izaguirre en Los Olivos tras bloqueo de buses.

SJL: largas colas de pasajeros en estación Bayóvar por paro de transportistas.

México rechaza decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas tras asilo a Betssy Chávez.

César Combina sobre Betssy Chávez: El presidente Jerí no debería otorgarle salvoconducto.

Vladimir Padilla: Betsy Chávez actuó de mala fe al evadir las audiencias judiciales.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

