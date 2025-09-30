GRABADO el 30-09-2025

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 30 de Setiembre de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional



Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 01 de Octubre de 2025.

Coronel Cruz Chamba aclara detención de 'El Monstruo': "La policía peruana les dijo dónde estaba".

Carabayllo: Policía realiza importante operativo contra rivales de 'El Monstruo'.

Caen 'Los letales del Norte': La temida banda criminal era integrada por policías.

Pequeño J acusado de un triple feminicidio en Argentina tras ser capturado: "No tengo miedo".

Acosador golpeó y mostró sus partes íntimas a una escolar en plena calle.

ATV Noticias Central: Programa del martes 30 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Martes 30 de SETIEMBRE.

Ocurre Ahora: Programa del martes 30 de septiembre del 2025.

Hermano de Martín Vizcarra es candidato presidencial e investigado por la Fiscalía.

¡Exclusivo! Psicólogo es acusado de hipnotizar a más de 14 mujeres para tocarlas indebidamente.

"El Monstruo": su madre y otras figuras claves de su organización figuran en partidos políticos.

¡Exclusivo! "El Monstruo" usó nombre de su cómplice de delincuencia en Paraguay.

Así fue la captura del 'Pequeño J', joven narco peruano buscado por triple crimen en Argentina.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 30 de Setiembre de 2025.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

