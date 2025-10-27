GRABADO el 27-10-2025

Fe de Erratas CONGRESISTA USÓ A TRABAJADORES PARA REALIZARLE PEDICURA - ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.

FeDErratas ProgramaPiloto Podcast ATVDigital Noticias ConversaciónEnVivo EstrenoDigital NuevoContenido DebateInformativo

Fe de Erratas CONGRESISTA USÓ A TRABAJADORES PARA REALIZARLE PEDICURA - ATV.

Congresista Valer propone hasta 10 años de cárcel por atacar con pirotécnicos en protestas.

Gobierno continúa con la evaluación de imponer el toque de queda en Lima.

Delincuentes roban joyería a una cuadra de Palacio de Gobierno.

SJL: Policía captura a alias "zorrito", acusado de extorsión a transportistas.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 27 de octubre del 2025.

Sandra Plevisani te enseña a preparar un queque marmoleado sin yemas.

Enfermera será operada de emergencia tras terrible accidente y necesita de nuestra ayuda.

Presidente Jerí supervisó el traslado de presos a penal Ancón 1.

'Generación Z' y la 'Marcha por la paz' tomaron las calles del Centro de Lima.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 27 de Octubre de 2025.

Extorsionadores atacan dos veces en dos semanas contra gimnasio por cobro de cupos.

Policía de Tránsito realiza operativo contra choferes en la Vía Expresa Javier Prado.

Rosario Sasieta contra adolescentes que acosan a niña desde hace 10 meses: "Pueden ser juzgados".

Escolar acosada por excompañeros que se enamoraron teme por su vida: "Tengo miedo de ir al colegio".

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

