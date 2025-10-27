GRABADO el 27-10-2025

Escolar acosada por excompañeros que se enamoraron teme por su vida: "Tengo miedo de ir al colegio"

Tres denuncias policiales permanecen sin resolver.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 27 de Octubre de 2025.

Rosario Sasieta contra adolescentes que acosan a niña desde hace 10 meses: "Pueden ser juzgados".

Escolar acosada por excompañeros que se enamoraron teme por su vida: "Tengo miedo de ir al colegio".

Presidente Jerí encabezó megaoperativo y ciudadanos le exigieron mayor seguridad.

Franco Bravo: Programa del domingo 26 de octubre del 2025.

Franco Bravo: Programa del sábado 25 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - VIERNES 24 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 24 de octubre del 2025.

Guillermo Bermejo sería llevado a Ancón II y su accesitaria sería Zaida Arias.

¡Al descubierto! Menores son ofrecidas en catálogos de Telegram para ser explotadas sexualmente.

Policía Luis Magallanes quedaría en libertad y será investigado por homicidio simple.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 24 de Octubre de 2025.

Suboficial de la Marina lloró frente a su madre tras ser detenido por feminicidio.

Feminicida tuvo que ser convencido para entregarse: "Tengo un arma y el único disparo que sonará...".

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.