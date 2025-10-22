TRUMP ATACA NARCOLANCHA CERCA DE COLOMBIA Y AUMENTA TENSIÓN Gestión
El Ejército de EE.UU. atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, confirmó este miércoles (22.10.2025) el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
"Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental", escribió Hegseth en X sobre la operación, que tuvo lugar este martes en aguas internacionales.
El jefe del Pentágono precisó que dos supuestos "narcoterroristas" murieron en el bombardeo, del que compartió un video donde puede verse cómo un proyectil alcanza una lancha, que estalla en llamas.
TRUMP ATACA NARCOLANCHA CERCA DE COLOMBIA Y AUMENTA TENSIÓN
